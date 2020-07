"To będzie oznaczać, że przegraliśmy". Wirusolog apeluje: Przestańcie się wygłupiać

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w porannym komunikacie o 584 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej nowych przypadków odnotowano w województwach śląskim i małopolskim. Przekazane dziś dane to jedne z sześciu najgorszych od początku trwania epidemii. Te niepokojące statystyki skomentował w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Włodzimierz Gut.

Zdaniem wirusologa, wzrost liczby zakażeń wynika z coraz powszechniejszego lekceważenia obostrzeń wprowadzonych na początku epidemii, a obowiązujących do dziś. Chodzi tu o zachowywanie dystansu społecznego oraz obowiązku noszenia maseczek. – Trzeba wymusić przestrzeganie obostrzeń. Wesela, pogrzeby, uroczystości rodzinne oraz imprezy rozrywkowe to pula zakażeń, do których nie powinno dojść. Apeluję szczególnie do młodych osób, aby przestały się wygłupiać – powiedział prof. Gut.

Rozmówca Wirtualnej Polski ocenił, że niefrasobliwość ludzka jak tsunami rozmywa mur, który zbudowaliśmy przed epidemią. – Mamy trend wzrostowy zachorowań. Jeśli dojdziemy do tysiąca przypadków zakażeń dziennie, oznaczać to będzie, że przegraliśmy – podkreślił.