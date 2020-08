"Nie każdy może, nie każdy lubi...". Bielan o słowach prezydenta nt. maseczek

Podczas poniedziałkowej wizyty w Krakowie Andrzej Duda został zapytany, czy potrzebne są takie spotkania, jak jego tego dnia z napotkanymi ludźmi, gdzie - jak zauważył dziennikarz - ani sam prezydent ani rozmawiające z nim osoby nie miały maseczek. – Jesteśmy póki co na otwartej przestrzeni, na wolnym powietrzu; oczywiście apeluję o zachowanie dystansu i jeżeli ktoś może, to oczywiście też zachęcam do noszenia maseczek. Natomiast nie każdy może, nie każdy lubi, a jesteśmy na wolnym powietrzu – powiedział.



Wypowiedź prezydenta była szeroko komentowana, dziś zapytano o nią na antenie TVN24 Adama Bielana. Europoseł przyznał, iż nie nie zna dokładnie tej wypowiedzi. Jak stwierdził, "pewnie jest wyjęta z kontekstu".

– To zależy pewnie od sytuacji. Byłem sam świadkiem, kiedy prezydent w pomieszczeniach zamkniętych, wtedy kiedy był blisko innych ludzi, nosił maseczkę, natomiast w sytuacjach, kiedy jest na otwartej przestrzeni i ten dystans do ludzi jest większy, no to pewnie nawet dzisiaj rząd maseczki nie zaleca jako konieczności – tłumaczył.

Adam Bielan mówił, że w ostatnim czasie mieliśmy sytuację pewnego "rozprężenia". Jak podkreślał, podczas wieców w kampanii wyborczej nie przestrzegano dystansu, a i sami kandydaci nie nosili maseczek.

– Dzisiaj widzimy, że liczba nowych przypadków rośnie. W związku z tym wszyscy powinniśmy się zachowywać. Byłem wielokrotnie w Pałacu Prezydenckim i wiem, że są tam przestrzegane wszystkie zalecenia GIS, jest badana temperatura, wszyscy muszą umyć ręce, założyć maseczkę, wchodząc do Pałacu Prezydenckiego – mówił dalej Bielan.

Odnosząc się do słów prezydenta podkreślił, iż nie nazwałby ich "nonszalanckimi". – Jestem przekonany, że prezydent w sytuacjach, w których sytuacja epidemiczna będzie tego wymagać, będzie nosić maseczkę i sam też widziałem, że taką maseczkę wielokrotnie nosił – przekonywał.







