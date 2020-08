"Mógłby pan zamilczeć". Ostre spięcie Żukowskiej z Millerem

Były premier odniósł się na Twitterze do ostatnich protestów środowisk LGBT po których policja zatrzymała kilkadziesiąt osób. Miller zapytał, czy prawdą jest, że "najbardziej brutalni policjanci bez naszywek z nazwiskami na mundurach to poprzebierani ochotnicy z WOT. W związku z tym pytaniem wywołał swoich partyjnych kolegów. "Szef sejmowej komisji Spraw Wewnętrznych to poseł SLD. Wice przew. sejmowej Komisji Sprawiedliwości to posłanka SLD. Do roboty!" – napisał.

Na wpis europosła w ostrych słowach odpowiedziała wspomniana przez niego Anna Maria Żukowska. "Panie Deputowany! Będzie Pan łaskaw nie zagnaniać mnie i @Szczepanski2019 do roboty, bo w przeciw.[ieństwie] do Pana od kilku dni działamy: Wiesiek w piątek wisiał non stop na telefonie z Komendy Stołecznej,a ja byłam na komisariatach" – odparła rzeczniczka SLD.

"Akurat w sprawie praw osób zatrzymanych to mógłby Pan zmilczeć" – skwitowała posłanka.

