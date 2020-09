Zakaz połączeń lotniczych do 44 krajów. Dokąd nie polecimy?

W środę po północy weszło w życie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Wprowadza ono do 15 września br. zakaz wykonywania na lotniskach wpisanych do rejestru lotnisk cywilnych i lądowiskach wpisanych do ewidencji lądowisk, lądowania samolotów przewożących pasażerów cywilnych, wykonujących loty międzynarodowe z lotnisk położonych na terytorium m.in. Belize, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Brazylii, Hiszpanii, Izraela, Albanii, Indii, Malty, Mołdawii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Luksemburga, Wspólnoty Bahamów. Łącznie zakaz dotyczy 44 krajów.

"W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SARS-CoV-2 istnieje konieczność skorzystania z prawa do wprowadzenia zakazów w ruchu lotniczym, niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, w celu minimalizacji zagrożenia dla zdrowia publicznego" – napisano jeszcze w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

Rząd tłumaczy, że wykaz państw i terytoriów, z których wykonywanie lotów jest objęte zakazami w ruchu lotniczym, został sporządzony w oparciu o dane publikowane przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control) według stanu na 24 sierpnia 2020 r. i co do zasady uwzględnia 14 dniową skumulowaną liczbę zachorowań na COVID-19 na 100 000 osób przy współczynniku przekraczającym 60.

Jak napisano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, w porównaniu do tego, które obowiązywało do wtorku, 1 września, dodano punkt wyłączający stosowanie zakazu, "do statków powietrznych wykonujących loty międzynarodowe wyczarterowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na zlecenie organizatora turystyki lub podmiotu działającego na jego zlecenie".

Rząd tłumaczy, że "wynika to z faktu aktualnego przebywania wielu obywateli polskich, biorących udział w imprezach turystycznych, na terytorium szeregu z państw wskazanych" w rozporządzeniu. "W związku z tym zachodzi konieczność zapewnienia bezpiecznego i niezakłóconego powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej osobom przebywającym na urlopach poza granicami kraju. Proponowane rozwiązanie ma na celu uniknięcie możliwych komplikacji zarówno po stronie podróżnych, jak i organizatorów turystyki" - wyjaśniono w uzasadnieniu projektu rozporządzenia.

W opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniu zapisano także, że zakaz nie będzie stosowany do samolotów wykonujących loty międzynarodowe na zlecenie albo za zgodą Prezesa Rady Ministrów; realizowanych na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych w rozumieniu ustawy z 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium realizujących zadania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.