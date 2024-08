Cejrowski: Covidianie nie zeszli ze sceny. Lisicki: Stąd nominacja dr. Grzesiowskiego

W połowie czerwca premier Donald Tusk powołał, na wniosek minister zdrowia Izabeli Leszczyny, Pawła Grzesiowskiego na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego. W czasie zainteresowania polityków i mediów koronawirusem i epidemią COVID-19, dr Grzesiowski dał się poznać m.in. jako zwolennik obowiązkowych szczepień dla medyków i nauczycieli. – Wprowadzony powinien być też obowiązek szczepień dla osób powyżej 50. roku życia – mówił w listopadzie 2021 r. ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19.

Dr Grzesiowski wskazywał np., że jego zdaniem od zaraz powinien być wprowadzony tzw. zielony paszport, czyli certyfikat szczepienia, ozdrowieńca lub obowiązek wykonywania testów na obecność koronawirusa. Takie "rozwiązanie" – jego zdaniem – powinno było obowiązywać w każdym miejscu, gdzie przebywa więcej niż pięć osób.

Lisicki i Cejrowski komentują

W najnowszym odcinku programu "Antysystem", który miał premierę w środę, Paweł Lisicki i Wojciech Cejrowski wrócili m.in. do nominacji dr. Grzesiowskiego. – Od dawna uznałem, że ogół Polaków, albo był mądry, albo zmądrzał i nikt już nie wierzy w covidy, mutacje, odmiany itd., więc stwierdziłem, że to sfera dla wariatów, którzy znajdą się zawsze. Przeczytałem jednak wywiad z dr. Grzesiowskim sprzed paru miesięcy i nic się nie zmienił. Wywiad jest poświęcony głównie różnym odmianom wirusa, które niszczą mózg i człowieka. Obudziłem się w 2024 roku, zupełnie jakby był 2021 rok i samo serce epicentrum civodowego – mówił Paweł Lisicki.

– Zamordysta od covidu, co to proponował wieszanie ludzi za brak maseczki. Chciał listę nazwisk ogłaszać, kto nie jest zaszczepiony. W pracy miały być jawne informacje – przypominał Cejrowski. – Pan myśli, że to minęło, ale przecież WHO w szumie medialnym na inne tematy i ciszy swoich gabinetów, zmusza kolejne kraje do podpisywania traktaty, które nas zabezpieczą przed kolejną pandemią. Kiedy będą musieli się ratować np. przed buntem społecznym, to wtedy odpalą pandemią, więc dlatego potrzebny jest nowy główny inspektor sanitarny w Polsce – dodawał Wojciech Cejrowski.

Zwiastun 86. odc. programu "Antysystem". Całość dostępne dla Subskrybentów.