Spurek pisze jasno, że chce sankcji dla Polski. "Cała nadzieja w prezydencji niemieckiej"

Zakaz połączeń lotniczych do 44 krajów. Dokąd nie polecimy?

Z powodu epidemii, od środy do 15 września zaczyna obowiązywać zakaz międzynarodowych połączeń lotniczych do 44 krajów m.in. do Hiszpanii, Malty, Mołdawii, Czarnogóry, czy Stanów Zjednoczonych. Warunkowo, zakaz nie będzie stosowany do...