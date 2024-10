Trzaskowski: Ta prezydentura będzie w pewnym sensie domknięciem umacniania demokracji

Jednym z tematów rozmowy z Rafałem Trzaskowskim w wieczornym paśmie TVN były przyszłoroczne wybory prezydenckie. Jest bardzo prawdopodobne, że to właśnie włodarz stolicy zostanie kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyścigu o urząd prezydenta, choć Donald Tusk nie ogłosił jeszcze ostatecznej decyzji. Ostatnio z PSL pojawiły się głosy o wystawieniu jednego kandydata przez całą koalicję rządzącą, jednak nie zanosi się na to, aby pomysł miał szansę na realizację.

– Jesteśmy na tyle dojrzali, że możemy mówić o swoich preferencjach, programie, który może być różny, ale bez atakowania się nawzajem. Naprawdę bardzo dużo nas łączy, większość nas łączy, stąd też koalicja rządowa, ale jest sporo rzeczy, gdzie mamy inne zdanie: my, czy PSL, czy nawet Lewica – oznajmił Rafał Trzaskowski.

– Uważam, że jeżeli będziemy prowadzili pozytywną kampanię, każdy z kandydatów tych partii, to wtedy uprawdopodobnimy właśnie to, że wygra kandydat z partii demokratycznej – powiedział prezydent Warszawy.

Trzaskowski: Najważniejsze, by był demokratyczny prezydent

– Myślę, że jeżeli dzisiaj zapytać czy to Kosiniaka-Kamysza, czy Hołownię, czy liderów Lewicy, a nas to już na pewno, co jest najważniejsze, to najważniejsze jest to, żeby był demokratyczny prezydent, który będzie współpracował z rządem, który będzie również czasami twardo mówił "nie", jeżeli rząd będzie robił błędy i który będzie prezydentem wszystkich Polek i Polaków, a nie tak jak dziś Andrzej Duda prezydentem tylko jednej opcji politycznej. I co najważniejsze – prezydentem niezależnym – powiedział Trzaskowski.

– Ta prezydentura ma absolutnie fundamentalne znaczenie dla nas wszystkich, dla całej strony demokratycznej, dlatego że to będzie w pewnym sensie domknięcie tego umacniania demokracji – dodał.

– Myślę, że każdemu po naszej stronie powinno zależeć na tym, żeby ktokolwiek będzie w drugiej turze z obozu demokratycznego, wygrał te wybory. Więc liczę na to, że dokładnie będzie tak, jak to prognozuje czy składa deklarację z naszej strony Donald Tusk, że ktokolwiek będzie w drugiej turze, powinien być poparty przez wszystkich. I myślę, że jesteśmy na tyle dojrzali, że tak dokładnie się stanie – zaznaczył.

