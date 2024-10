"Bążur", "wiedz, że coś się dzieje". Trzaskowski opublikował nagranie z tramwaju

Pierwszy tramwaj z Miasteczka Wilanów według rozkładu wyruszył o godz. 4.33. To nowa linia 16 bezpośrednio do centrum – relacjonuje stołeczna "Gazeta Wyborcza". Trasa prowadzi przez Stegny i Dolny Mokotów, następnie dociera do pl. Unii Lubelskiej, a dalej przez Marszałkowską, Andersa, Stawki, al. Jana Pawła II i Broniewskiego do pętli Piaski na Bielanach. Czas przejazdu to 59 min.

W marcu oddano do użytku ok. 2 km torów na ul. Kasprzaka i Wolskiej. W maju – ponad 2 km od ul. Puławskiej do ul. Gagarina. Teraz 6,5 km.

– W tej chwili mamy 23 kursy na godzinę z Wilanowa w kierunku Śródmieścia, a tramwaje zabierają trzy razy więcej pasażerów niż autobusy – mówił Trzaskowski.

Włodarz Warszawy opublikował nagranie z przejazdu nową linią tramwajową. – Jest 7 rano, dzisiaj pierwszy dzień kursowania do Wilanowa. Od 2,5 godziny już jeżdżą tramwaje, zapraszam Państwa – zachęca polityk, po czym wsiada do pojazdu.

Fala żartobliwych komentarzy

Przejazd Trzaskowskiego transportem publicznych w świetle kamer, dobrze udokumentowany w mediach społecznościowych, to element używany w kampaniach tego polityka niezwykle często. Również i teraz nie umknęło internautom, że otwarcie linii nr 16 zbiega się w czasie z procesem wybierania kandydata na przyszłoroczne wybory prezydenckie.

"Jeszcze książkę Pan weźmie i będzie autentycznie"; "Gdy widzisz Trzaskowskiego w komunikacji miejskiej to wiedz, że zbliżają się wybory"; "Ale pan jest mało kreatywny, Co kampania to pan wskakuje do komunikacji miejskiej. Naprawdę nie jest pan w stanie wymyślić czegoś nowego?"; "Ale Pan musiał rano wstać. Wykończy Pana ten sztab zanim kampania wejdzie w kulminacyjną fazę"; "Bingo kampanijne czas start!" – to tylko niektóre z komentarzy pod postem Rafała Trzaskowskiego.

