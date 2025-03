Tusk buduje imperium? Lisicki: Groteska. Ziemkiewicz: Nie da się tego słuchać

W czwartek w Brukseli przywódcy państw europejskich zatwierdzą nowe formy finansowania obronności. W szczycie Rady Europejskiej uczestniczy szef polskiego rządu. "Wojna, niepewność geopolityczna i nowy wyścig zbrojeń rozpoczęty przez Putina sprawiły, że Europa nie ma wyboru. Europa musi być gotowa na ten wyścig, a Rosja przegra go jak Związek Radziecki 40 lat temu. Od dziś Europa zbroi się mądrzej i szybciej niż Rosja" – napisał premier Donald Tusk na platformie społecznościowej X.

Szczyt w Brukseli ma się zakończyć przyjęciem przez przywódców UE konkluzji zapewniających o poparciu państw członkowskich dla Ukrainy, w tym zapowiadających wsparcie finansowe dla Kijowa na 2025 r. Zawetowanie konkluzji poświęconych Ukrainie jeszcze przed posiedzeniem zapowiedział premier Węgier Viktor Orban, o takiej możliwości wspomniał również premier Słowacji Robert Fico.

Tusk buduje imperium? Lisicki i Ziemkiewicz kpią

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz kpią z Romana Giertycha, który przekonuje, że Donald Tusk odbudował znaczenie Polski i buduje imperium europejskie. – Zwracam się do ciebie jako autora książki "Wielka Polska". Mam wrażenie, że twoja idea znalazła nieoczekiwanego wykonawcę. Roman Giertych napisał, że Donald Tusk buduje imperium europejskie, a Polska odgrywa ogromną rolę. Nie wiem, czy pisał to na trzeźwo, ale co to było? Moim zdaniem to pewne wskazanie, że to Donald Tusk doprowadził, że Polska jest partnerem w budowaniu imperium europejskiego, a pod wodzą Tuska jesteśmy niczym pod wodzą Jana III Sobieskiego – szydził Paweł Lisicki.

– Trochę jest to trudno wytłumaczyć w jakiś sposób. To nie jest żadna wielka Polska, o której pisze Giertych. Myślałem, że ta sławna wypowiedź Trzaskowskiego, że Europa i Ameryka wsłuchuje się w nasz głos i naszą wiodącą rolą jest czymś odosobnionym, ale jednak nie. To kolejny, kompletnie absurdalny głos. Donald Tusk nawet nie udaje, że jesteśmy wielką siłą w Europie – mówił Rafał Ziemkiewicz.

Zwiastun 377. odc. programu "Polska Do Rzeczy". Całość dostępna dla Subskrybentów.