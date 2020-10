Czarzasty do rządu: To ja mówię wam, do cholery...

Komentując sytuacje epidemiologiczną w Polsce, lider Lewicy poinformował, że w przyszłym tygodniu jego ugrupowanie przedstawi plan dotyczący „postępowania ze szkołami”.

– Przedstawimy całościowy plan postępowania ze szkołami. Bierzemy również pod uwagę konieczność zamknięcia szkół, dlatego że konieczność zamknięcia szkół to jest jednocześnie zabezpieczenie dzieci, zabezpieczenie pieniędzy rodzicom, którzy będą się musieli tymi dziećmi zająć i to musi być plan bardzo kompleksowy – tłumaczył Czarzasty.

– Rząd nie ma planu. Jak się rozmawia z rządem, to rząd mówi: jak my mamy przewidzieć co będzie za miesiąc. To ja mówię wam, do cholery, po prostu można zrobić tak, można założyć, że będzie potrzeba 2 tys. respiratorów bądź 3 tys. respiratorów, że zachoruje 200 tys. ludzi, że zachoruje milion ludzi i pod to trzeba zrobić po prostu wszystkie działania – podkreślił dale polityk.

Kolejny rekord zakażeń w Polsce

Mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – poinformował wczoraj resort zdrowia. Ministerstwo poinformowało także o rekordowej liczbie ofiar śmiertelnych.

6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: mazowieckiego (1188), małopolskiego (1137), śląskiego (520), wielkopolskiego (508), łódzkiego (405), kujawsko-pomorskiego (356), pomorskiego (344), podkarpackiego (319), dolnośląskiego (315), lubelskiego (256), świętokrzyskiego (255), opolskiego (233), warmińsko-mazurskiego (196), zachodniopomorskiego (175), podlaskiego (174), lubuskiego (145) – podaje resort zdrowia.

"Z powodu COVID-19 zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 105 osób" – czytamy w komunikacie ministerstwa.

