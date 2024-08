Zmiany w terminach wypłat 14. emerytur. Ważny komunikat ZUS

Z reguły pierwsze transze 14. emerytury są wypłacane we wrześniu. W tym roku jednak 1 dzień tego miesiąca wypada w niedzielę, stąd pewna zmiana w terminach wypłat, o której poinformował rzecznik ZUS.

– W związku z tym, że w tym roku 1 września przypada w niedzielę, to pierwsza transza czternastych emerytur zostanie wypłacona pod koniec sierpnia. Dodatkowe świadczenie otrzyma wówczas ponad 740 tys. osób – powiedział Paweł Żebrowski.

Rzecznik dodał, że termin przekazania środków na pocztę to 27 sierpnia, a do banku to 29 sierpnia. Przypomniał również, że "czternastka" jest wypłacana z urzędu, co oznacza, że nie ma konieczności składania żadnych wniosków czy podań.

– Osoby uprawnione otrzymają ją wraz z emeryturą, rentą czy innym świadczeniem długoterminowym. Zostanie przekazana wraz ze świadczeniem przysługującym za wrzesień – wskazał.

W tym roku mniej pieniędzy dla seniorów

Czternasta emerytura została wprowadzona po raz pierwszy przez rząd Mateusza Morawieckiego. Ma ona wynosić tyle, co emerytura minimalna, po marcowej waloryzacji jest to 1780,96 zł brutto. Taką kwotę otrzymają wszyscy, których podstawowa emerytura wynosi nie więcej niż 2900 zł brutto. Jeśli jednak jest wyższe, to zastosowana będzie zasada "złotówka za złotówkę".

Ustawa wprowadzająca świadczenie posiada zapis, zezwalający rządowi na podwyższanie świadczenia. Korzystał z tego rząd PiS, a Jarosław Kaczyński zapewniał że "czternastki" wyniosą 2650 zł (przy emeryturze minimalna na poziomie 1558,44 zł).

Jednak obecne kierownictwo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie zdecydowało się podwyższyć świadczenia. To z kolei oznacza, że wypłaty w tym roku będą niższe o około tysiąc złotych od zeszłorocznych "czternastek".

