MF: Deficyt w budżecie to 129,79 mld

Taki deficyt jest równoznaczny z wykonaniem 70,5 proc. planu na cały rok – podało Ministerstwo Finansów, prezentując w piątek szacunkowe dane dot. budżetu państwa. Po wrześniu br. deficyt wynosił 107,28 mld zł. Resort podał w komunikacie, że po październiku 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły dochody 519,22 mld zł, tj. 76,1 proc. planu, wydatki 649,31 mld zł, tj. 74,9 proc. planu.

Ustawa budżetowa na 2024 r. przewiduje dochody budżetu państwa w kwocie 682,38 mld zł, limitem wydatków na poziomie 866,38 mld zł i deficytem budżetowym nie większym niż 184 mld zł.

Wydatki budżetu wzrosły o 26,9 proc.

MF podało też dane dot. wykonania wydatków budżetu państwa w okresie styczeń-październik 2024 r. Wyniosło ono ok. 649,3 mld zł tj. 74,9 proc. planu – jednocześnie było wyższe o ok. 137,5 mld zł (tj. o 26,9 proc.) w stosunku do tego samego okresu roku 2023 r.

Wzrost wydatków w ustawie budżetowej na 2024 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wynosi 24,9 proc. tj. 173,0 mld zł i związany jest z priorytetami zaplanowanymi w ustawie na 2024 rok tj. m.in.:

* wypłatą tzw. 13. i 14. emerytury w 2024 r. z budżetu państwa, które w 2023 r. były finansowane z Funduszu Solidarnościowego (zaplanowano wydatki na ten cel w wysokości 29,5 mld zł);

* realizacją programu 'Rodzina 800+' – od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia na dzieci wzrosła do 800 zł (zaplanowano wydatki wyższe o 23,5 mld zł w stosunku do roku 2023);

* zwiększeniem wydatków obronnych w budżecie państwa (zaplanowano wydatki wyższe o 20,7 mld zł w stosunku do roku 2023);

* zwiększeniem finansowania zdrowia z budżetu państwa (zaplanowano wydatki wyższe o 14,2 mld zł w stosunku do roku 2023)" – czytamy w komunikacie.

