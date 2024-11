Nitras atakuje Sikorskiego. Giertych: Czasy się naprawdę zmieniły Sławek

O miano kandydata KO na prezydenta walczą szef MSZ Radosław Sikorski oraz prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. 22 listopada w całej KO, czyli Platformie Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i Inicjatywie Polskiej odbędą się prezydenckie prawybory. Wyniki mają zostać ogłoszone dzień później. Z kolei 7 grudnia w Gliwicach odbędzie się konwencja, w trakcie której zwycięzca zaprezentuje siebie i swój program. Głosowanie na kandydata ma odbyć się telefonicznie.

Szef MSZ zaprezentował swoje hasło, które brzmi: "Bo czasy się zmieniły". To nawiązanie do niepewnej sytuacji międzynarodowej, związanej z wojną na Ukrainie, a także zwycięstwem Donalda Trumpa w USA.

Jednym z przeciwników Sikorskiego jest Sławomir Nitras, bliski człowiek Trzaskowskiego, który od lat jest zaangażowany w organizację Campusu Polska. "Czasy się zmieniły? Trudne czasy? A pandemia to były łatwe czasy? A wojna to się zaczęła wczoraj? A 8 lat PiS to były łatwe czasy? Rafał zawsze był z nami. Zawsze był na pierwszej linii. Nasz Prezydent Rafał Trzaskowski" – takie "oświadczenie" opublikował minister sportu w serwisie X.

Nitrasowi odpowiedział poseł Roman Giertych. Prawnik wspiera Radosława Sikorskiego. "Czasy się naprawdę zmieniły Sławek. Po wyborze Trumpa już nic nie jest takie same. A tego, że Rafał i Radek byli zawsze z nami to nikt nie kwestionuje! Bez względu na to który z nich wygra, to będzie ciężka prezydentura. Bardzo ciężka" – stwierdził Giertych.

Tomczyk: Poprę Trzaskowskiego. Nie dał się złamać przez 8 lat

– Po takim rachunku sumienia, ja nie mam wątpliwości, że swój głos oddam na Rafała Trzaskowskiego, bo tutaj taki pada argument, i on jest słuszny, że powinniśmy mieć kogoś bardzo twardego i silnego. Ja drugiego takiego człowieka jak Trzaskowski nie znam – powiedział Cezary Tomczyk w TVN24.

– Radosław Sikorski to jest bardzo sprawny człowiek i oceniam go bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kwestie polskiej dyplomacji, tylko on z nami w polskiej polityce jest od 9 miesięcy, czyli wtedy, kiedy został ministrem spraw zagranicznych – kontynuował wiceminister obrony.

Jednocześnie stwierdził, że "Trzaskowski przez 8 lat, również przed powrotem Donalda Tuska, prowadził nas przez ten ciężki czas". – Stał na wszystkich barykadach, na wszystkich marszach, wygrał z Patrykiem Jakim, miał 160 kontroli CBA i prokuratury w urzędzie miasta i nie dał się temu systemowi złamać – wskazał polityk PO.

