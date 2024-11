"O Jezu". Tak Nitras zareagował na wieść o zatrzymaniu Sutryka

Do zatrzymania prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka przez funkcjonariuszy CBA doszło w czwartek w jego mieszkaniu. Odbyło się ono na polecenie prokuratora z Prokuratury Krajowej. W związku ze śledztwem ws. Collegium Humanum, w ręce CBA trafił również bliski współpracownik Sutryka, Marian D., przewodniczący rady nadzorczej portu lotniczego we Wrocławiu.

"Informacja o zatrzymaniu prezydenta Wrocławia przez CBA spadła na obóz władzy jak bomba. Koalicja Obywatelska ostatecznie poparła Jacka Sutryka w niedawnych wyborach samorządowych. Część polityków Platformy już wiosną przekonywała jednak, że Sutryk ściągnie na KO problemy i lepiej go porzucić" – podał Onet.

Nitras w szoku po zatrzymaniu Sutryka

Minister sportu Sławomir Nitras dowiedział się o zatrzymaniu Jacka Sutryka podczas wywiadu dla Onetu. – O Jezu – powiedział wyraźnie zaskoczony polityk Platformy Obywatelskiej. I momentalnie zaczął się odcinać od prezydenta Wrocławia.

– To jest niedobrze dla was, dla Koalicji Obywatelskiej, prawda? – zapytała prowadząca. – To jest kłopot dla Wrocławia przede wszystkim. Jacek Sutryk był przez nas tylko popierany – odparł Nitras. Minister podkreślił, że nie chce komentować sprawy.

– Nigdy nie słyszałem o związkach Jacka Sutryka z Collegium Humanum. Znam sprawę Collegium Humanum, też dość pobieżnie, ale nie wiedziałem o jakichkolwiek związkach, o charakterze tych związków – tłumaczył Sławomir Nitras. Nagranie stało się hitem internetu.

Prezydent Wrocławia usłyszał cztery zarzuty

Jacek Sutryk usłyszał w śląskim wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach zarzut dotyczący wręczenia korzyści majątkowej byłemu rektorowi Collegium Humanum za uzyskanie dyplomu tej uczelni, a także posługiwania się tym nielegalnie uzyskanym dokumentem i wyłudzenie w ten sposób 230 tys. zł. Prokuratura zastosowała wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze. Sutryk nie przyznał się do winy, złożył obszerne wyjaśnienia.

CBA prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące handlu dyplomami MBA, uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, przez zorganizowaną grupę przestępczą, działającą w niepublicznej szkole wyższej w Warszawie Collegium Humanum. Członkowie tej grupy mieli wystawiać dokumenty związane z ukończeniem studiów.

