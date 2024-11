Akcja CBA na lotnisku we Wrocławiu. Kolejne zatrzymanie ws. Collegium Humanum

O kolejnym zatrzymaniu poinformował w komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych rzecznik ministra spraw wewnętrznych i administracji i ministra-koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Wrocław: Zatrzymano kolejną osobę ws. Collegium Humanum

"Dzisiaj po południu do sprawy nieprawidłowości w Collegium Humanum na polecenie prokuratora agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego na terenie wrocławskiego lotniska zatrzymali kolejną osobę" – czytamy.

Dobrzański przekazał, że mężczyzna niebawem zostanie przewieziony do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Wcześniej media obiegła informacja o zatrzymaniu Jacka Sutryka. Do zatrzymania prezydenta Wrocławia przez funkcjonariuszy CBA doszło w jego mieszkaniu. Odbyło się ono na polecenie prokuratora z Prokuratury Krajowej. Następnie samorządowiec został przewieziony do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Szczegółowe informacje mają być podane po zakończeniu czynności. Z nieoficjalnych ustaleń RMF FM wynika, że powodem zatrzymania Jacka Sutryka jest podejrzenie kupna dyplomu Collegium Humanum.

Afera Collegium Humanum

CBA prowadzi wielowątkowe śledztwo dotyczące handlu dyplomami MBA, uprawniającymi do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, przez zorganizowaną grupę przestępczą, działającą w niepublicznej szkole wyższej w Warszawie Collegium Humanum. Członkowie tej grupy mieli wystawiać dokumenty związane z ukończeniem studiów. Do tej pory w sprawie zatrzymano 28 osób. Usłyszały one blisko 150 zarzutów karnych.

Czytaj też:

Kulisy zatrzymania Jacka Sutryka. "Był bardzo zaskoczony"Czytaj też:

"Na nim na pewno się nie skończy". Fala komentarzy po zatrzymaniu SutrykaCzytaj też:

Zatrzymanie Sutryka. Mentzen: Trzaskowski wyśle pozdrowienia do więzienia?