"Gdy nas już nie będzie, pamiętajcie o nas". Nie żyje wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK

"Z żalem tak wielkim, że trudno ubrać go we właściwe słowa przekazujemy informację o odejściu osoby szczególnie nam bliskiej. Wczoraj wieczorem w wieku 91 lat na wieczną wartę odeszła Hanna Stadnik „Hanka”- sanitariuszka Pułku Baszta, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, społeczniczka o wielkim sercu..." – poinformowała na Facebooku organizacja wsparcia polskich bohaterów wojennych BohaterON.

"Pani Hania była dla naszego zespołu postacią wyjątkową – autorytetem, dobrym duchem i przyjaciółką. Była jak rodzina, jak babcia, której dom i serce są zawsze otwarte. Pocieszała i rozśmieszała, chwaliła i ganiła, motywowała do działania. Od początku budowała z nami #BohaterON wspierając wszystkie podejmowane działania ze szczególnym zaangażowaniem i przekazując katalog wartości w stawianiu czoła wyzwaniom dzisiejszych czasów. Oddzwaniała i odpisywała na Wasze kartki z życzeniami, które były dla niej jednymi z najcenniejszych rzeczy, czekała na nie co roku..." – czytamy we wzruszającym wpisie.

"Bardzo często w jej wypowiedziach można było usłyszeć: "Gdy nas już nie będzie, bo odchodzimy na wieczną wartę, pamiętajcie o nas". NIE ZAPOMNIMY NIGDY! Kiedyś oni walczyli dla nas, dziś my przyrzekamy pamiętać i pamięć przekazywać kolejnym pokoleniom!" – podkreślono.

