"Jest już komentarz niemieckich mediów". Tarczyński kontra Węglarczyk

Grafika przedstawia Matkę Boską z parasolką i maseczką z czerwoną błyskawicą. To dwa symbole środowisk lewicowych i feministycznych skupionych wokół Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. W artykule z obrazoburczą grafiką redaktor naczelna opisuje miniony rok jako "mimo wszystko wspaniały".

"Mimo wszystko to był wspaniały rok. Setki tysięcy młodych ludzi na ulicach Polski dały nadzieję, że wolność jest możliwa. Wtedy, gdy jej bardzo chcemy. Gdy nam zależy. Bardzo im za to dziękuję. I Marcie Lempart, naszej okładkowej bohaterce, która nas porwała do wolności. Wolności od opresji, wolności do wyboru. W końcu nawet Matka Boska założyła maseczkę z błyskawicą – na rysunku Marty Frej" – napisała Aleksandra Klich.

Zdaniem wielu, okładka "WO" to prowokacja, która uderza w uczucia religijne katolików w szczególnym czasie – tuż przed świętami Bożego Narodzenia. "W związku ze skandaliczną grafiką opublikowaną przez @WysokieObcasypl składam do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z art. 196 KK" – poinformował Dominik Tarczyński.

Z inicjatywy europosła PiS kpi redaktor naczelny portalu Onet. "To największy w tym roku sukces tego europosła, więc nic dziwnego, że się chwali. Premia od szefa MSW się absolutnie należy za rewolucyjną czujność" – napisał Bartosz Węglarczyk na Twitterze. Dziennikarz doczekał się riposty Tarczyńskiego.

Będzie zawiadomienie do prokuratury w związku z szokującą grafiką "Wysokich Obcasów"

