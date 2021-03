Na granicy światów

To, co ważne i nieważne, to, co celowe i przypadkowe, mieszało się i składało w melancholijne opowieści o zwykłym ludzkim losie. Taką właśnie opowieścią, tyle że prozą – w duchu Mastersa, ale którą mógłby też napisać William Faulkner albo Cormac McCarthy – jest krótka powieść Denisa Johnsona „Sny o pociągach”.