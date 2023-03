Przejściowe (nie)porozumienie

To olbrzymi sukces, wręcz awans cywilizacyjny, którym rząd Mateusza Morawieckiego nie bardzo umie się pochwalić. Do 2019 r. (czyli przed czasem pandemii, który wymyka się właściwym ocenom ze względu na ograniczenia i lockdowny) byliśmy zwykle wśród trzech–czterech krajów UE, w których ginęło najwięcej ludzi w wypadkach drogowych w przeliczeniu na milion mieszkańców. Nasz wskaźnik wynosił 80. Gorzej bywało jedynie w Rumunii czy Bułgarii.

W 2022 r. w Polsce w wypadkach drogowych ginęło 51 osób na milion mieszkańców. To już bardzo blisko średniej europejskiej, która wyniosła 46. Jesteśmy więc dziś pod tym względem przeciętnie niebezpiecznym krajem – na poziomie Słowacji, Francji. Jest u nas mniej zgonów na drogach niż we Włoszech, w Belgii, na Węgrzech.

Dopiero na tle Europy widać dobrze, że to nie stało się „samo”. W wielu krajach poziomy śmierci na drogach zaczęły wracać do tych sprzed pandemii. Tymczasem w Polsce w porównaniu z okresem pandemicznym liczba tracących życie w wypadkach nadal spadała i była mniejsza o 16 proc. w porównaniu z 2021 r. Mierząc bardziej racjonalnie – do średniej z lat 2016–2019 – zmniejszyliśmy liczbę umierających w wypadkach drogowych o 30 proc. To oznacza rocznie mniej o tysiąc pogrzebów. Oficjalnie (policja ma już dane w systemie, ale nie opublikowała jeszcze zestawienia) w 2022 r. w wypadkach drogowych w Polsce zginęło 1896 osób.