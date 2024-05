Poseł Suwerennej Polski wziął ślub. Poruszający wpis Ziobry

W czerwcu ubiegłego roku Jan Kanthak obwieścił w mediach społecznościowych, że jego partnerka Angelika przyjęła jego oświadczyny. "Powiedziała TAK" – napisał na platformie X polityk, publikując zdjęcie pięknej narzeczonej. Niespełna rok później para stanęła na ślubnym kobiercu.

Jan Kanthak z Suwerennej Polski wziął ślub z modelką

Ślub odbył się w minioną sobotę w zabytkowym kościele w Kazimierzu Dolnym. W niedzielę zdjęciami ze ślubu pochwalił się sam Kanthak.

"Przedstawiam Państwu Panią Angelikę Kanthak" — napisał na Facebooku polityk Suwerennej Polski. Z kolei na platformie X podkreślił: "Najpiękniejszy moment w życiu".

Zbigniew Ziobro zwrócił się do Kanthaka i jego żony. "Tak bardzo chciałbym być dzisiaj z Wami"

Do nowożeńców zwrócił się, także za pośrednictwem mediów społecznościowych, lider Suwerennej Polski.

"Angeliko i Janku, tak bardzo chciałbym być dzisiaj z Wami, widzieć tak piękną Młodą Parę, Wasze szczęście, miłość i radość. Ale znane Wam względy stanęły na przeszkodzie" – zaczął swój wpis były minister sprawiedliwości. Świeżo upieczonym małżonkom życzył wspaniałej przyszłości, wypełnionej wspólnie spełnianymi marzeniami, codziennych wielu uśmiechów i radości wypływającej z wychowywania dzieci.

"Gdy jesteście razem, to macie ze sobą całą moc wzajemnej miłości. A gdy nadejdzie trudniejsza chwila, to Wasza miłość zawsze da Wam siłę, by stawić jej czoła. Angeliko i Janku – z całego serca życzę Wam wszystkiego najlepszego na Waszej nowej drodze życia! Bądźcie szczęśliwi!" – zakończył.

