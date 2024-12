Rosjanie uciekali z Syrii. Statek zepsuł się i dryfuje na otwartym morzu

Według raportu wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) statek towarowy "Sparta", wysłany przez Rosję w celu ewakuacji sprzętu wojskowego i broni z Syrii, zepsuł się na morzu z powodu awarii przewodu paliwowego w głównym silniku. "Rosyjska załoga dryfuje po otwartych wodach w pobliżu Portugalii, próbując dokonać naprawy" – czytamy.

HUR twierdzi, że resztki rosyjskiego kontyngentu w Syrii zakończyły wycofywanie się z odległych obszarów i skoncentrowały swoje siły w dwóch lokalizacjach: bazie lotniczej Chmejmin i bazie morskiej Tartus.

Rosja rozpoczęła przesyłanie części swojego sprzętu wojskowego i uzbrojenia z portu w Tartusie do Libii drogą morską. Moskwa rozważa również możliwość całkowitego wycofania wojsk z terytorium Syrii, w tym z baz w Chmejmin i Tartusie, nie później niż do 20 lutego 2025 r. – podaje portal Ukrainska Prawda, powołując się na ustalenia wywiadu.

Rosja potrzebuje Syrii do utrzymania wpływów w Afryce

Kreml wykorzystuje obie bazy do utrzymania wpływów w Afryce i zaprzyjaźnionych reżimów afrykańskich. W 2018 r. most powietrzny przez bazę w Chmejmin pozwolił bojownikom Grupy Wagnera na desant w Republice Środkowoafrykańskiej, aby chronić jej prezydenta przed rebeliantami. Rok później wagnerowcy wzięli udział w nieudanej próbie zdobycia stolicy kraju, Trypolisu, podjętej przez przywódcę wojskowego wschodniej Libii Khalifa Haftara.

Ponadto Rosja stara się odegrać rolę w konflikcie zbrojnym w Sudanie. Personel i zaopatrzenie wojskowe są transportowane przez Syrię do Mali, Burkina Faso i Nigru, gdzie w ostatnich latach miały miejsce zbrojne zamachy stanu, a nowe władze zerwały więzi z Zachodem.

Pod koniec listopada syryjscy rebelianci pod przewodnictwem Hajat Tahrir al-Szam (HTS), odłamu Al-Kaidy, rozpoczęli ofensywę z prowincji Idlib. Po zajęciu drugiego co do wielkości miasta w kraju, Aleppo, dotarli do stolicy, Damaszku. 8 grudnia prezydent Syrii Baszar al-Asad podał się do dymisji i uciekł do Rosji. Rebelianci ogłosili obalenie jego reżimu.

Czytaj też:

Przewrót w Syrii. W obaleniu Asada pomogła Ukraina