"Z całego serca...". Ks. Olszewski dziękuje za wsparcie

Pod koniec czerwca Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu tymczasowego aresztu dla ks. Michała Olszewskiego, szefa fundacji Profeto, zatrzymanego w marcu w związku z działaniami prokuratury wokół Funduszu Sprawiedliwości.

Na początku tygodnia media opublikowały relację ks. Olszewskiego, która może budzić przerażenie. Kapłan przekazał w niej, że bardzo źle traktowano go w areszcie. Duchowny opisał, że w pierwszych godzinach i dniach po aresztowaniu go. m.in. odmówiono mu jedzenia i picia, budzono go w nocy czy pozostawiono skutego na stacji benzynowej, aby można mu było robić zdjęcia.

Obrońca księdza mecenas Krzysztof Wąsowski zamieścił w mediach społecznościowych wpisy, w których przekazał, że ks. Olszewski potwierdza prawdziwość opisanych w liście wydarzeń. Jednocześnie, jak zaznaczył, kilka kwestii wymaga uściślenia, co uczynił. Sprawa wywołała powszechne oburzenie.

Ks. Olszewski dziękuje za wsparcie

Mec. Krzysztof Wąsowski odwiedził dziś w areszcie ks. Michałą Olszewskiego. Duchowny, za pośrednictwem adwokata, poprosił o przekazanie podziękowań. Ich treść oraz spisaną relację zamieszczamy poniżej.

Warszawa, 5 lipca

Areszt Śledczy Służewiec

Widzenie adwokackie

[podyktowane]

"Z całego serca..."

Serdecznie dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli, środowisku katolickiemu, parafiom, społeczności Profeto, mediom (Rodzinie Radia Maryja i Telewizji Trwam, Radiu Warszawa, TV Republice, TV Wpolsce.pl, Tygodnikowi Sieci, w tym w szczególności red. Wojciechowi Biedroniowi, klubom "Gazety Polskiej", tygodnikowi "Do Rzeczy", "Tygodnikowi Solidarność", audycji PRZEkanał, wawa.info, Radio Wnet, kanałowi Dobitnie, Agere Contra, PCh24, portalowi Opoka.org, tygodnikowi "Niedziela", "Gość Niedzielny", włoskim mediom) za wszelkie wsparcie informacyjne i modlitewne. Szczególnie dziękuję osobom cierpiącym, samotnym i chorym, które mnie wspierają. Wszystkich polecam, sprawując Eucharystię, nie zapominając o tych, którzy mnie oskarżają i źle mi życzą.

Z błogosławieństwem,

ks. Michał Olszewski SCJ