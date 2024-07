Nie żyje były szef MSW Andrzej Milczanowski

Polityk KO Andrzej Rozenek, we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, pożegnał Andrzeja Milczanowskiego. "Ci, którzy są wolni od myśli pełnych urazy, z pewnością odnajdą spokój" – napisał. "Żegnaj mój Przyjacielu, ministrze, niezawodny obrońco mundurowych! Andrzej Milczanowski 26.05.1939 – 23.07.2024" – dodał, publikując wspólne zdjęcie.

Kim był Andrzej Milczanowski

Andrzej Milczanowski urodził się 26 maja 1939 roku w Równem.

W 1962 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracował w Prokuraturze Powiatowej w Szczecinie na stanowisku prokuratora. W latach 1968-1980 był radcą prawnym w przedsiębiorstwach komunalnych i rolnych. Od 1978 do 1980 współpracował z KSS "KOR", zaś od 1980 – z NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13-15 grudnia 1981 uczestniczył w komitecie strajkowym w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Po pacyfikacji strajku został aresztowany, a później – w marcu 1982 – skazany na karę pięciu lat pozbawienia wolności.

W 1990 rozpoczął pracę w Urzędzie Ochrony Państwa jako zastępca szefa. Funkcję szefa UOP pełnił od sierpnia 1990 do stycznia 1992 oraz od czerwca do lipca 1992, a od 5 czerwca 1992 do 11 lipca 1992 także sekretarza stanu w MSW.

11 lipca 1992 został powołany na stanowisko ministra spraw wewnętrznych. Podał się do dymisji 22 grudnia 1995 po wyborze Aleksandra Kwaśniewskiego na prezydenta. Tuż przed swoją dymisją, udzielił w Sejmie informacji o rzekomej współpracy premiera Józefa Oleksego z radzieckimi i rosyjskimi służbami specjalnymi, co dało początek tzw. aferze Olina. Zarzuty pod adresem Oleksego nie zostały ostatecznie udowodnione, a prokurator przedstawił Andrzejowi Milczanowskiemu zarzut ujawnienia tajemnicy państwowej. Polityk został uniewinniony, a w odniesieniu do części zarzutów sprawę umorzono.

Po odejściu z polityki, prowadził kancelarię notarialną w Szczecinie.