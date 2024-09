Inteligentny robot sprzątający EZVIZ RE5 PLUS

Test "Do Rzeczy" II Nowoczesne wzornictwo, duża siła ssania, skuteczny radar LiDAR, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz, intuicyjna obsługa i atrakcyjny stosunek ceny do możliwości urządzenia – to największe zalety inteligentnego robota sprzątającego firmy Ezviz z budżetowej półki.

Roboty odkurzające i mopujące coraz skuteczniej sprzątają domy. Wiele modeli kosztuje jednak ponad 5 tys. zł, a ceny najdroższych wyraźnie przekraczają 6 tys. zł. Na szczęście producenci zdają sobie sprawę, że wielu użytkowników chce mieć w domu inteligentnego robota, ale ani myśli wydać na niego miesięczną pensję netto.