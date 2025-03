Karaluch też człowiek

Długość kolejki chętnych do opuszczenia Ziemi najbliższą rakietą zadziwi historyków zajmujących się epoką realnego socjalizmu. Znalezienie planety o parametrach zbliżonych do naszej to bułka z masłem, ale kosmos jest jak pudełko czekoladek: nigdy nie wiesz, na co dokładnie trafisz. Tytułowy Mickey, słabo rozgarnięty przegryw, trafia na nową Antarktydę.