RMF FM: Zgłoszenie Manowskiej już w KRS

Już w sobotę "Dziennik Gazeta Prawna" napisał, że Małgorzata Manowska "jest już po słowie" z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą i ma być najpoważniejszą kandydatką do objęcia urzędu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego po Gersdorf.Co na to resort sprawiedliwości? "Minister Sprawiedliwości nie prowadził na ten temat żadnych rozmów z obecną dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury" – czytamy w komunikacie MS, które przypomina, że wyboru pierwszego prezesa SN dokonuje prezydent spośród sędziów SN przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego. Sama Manowska również zaznacza, że nie ubiega się o kierowanie Sądem Najwyższym. Szefowa KSSP udzieliła wywiadu Onetowi, mówiąc, że "wszystko, co pojawiło się w mediach w tym kontekście, to plotki".



Czytaj także:

Następczyni Gersdorf już dogadana z Ziobrą? "To plotki"

Tymczasem reporter RMF FM ustalił, że do KRS wpłynęła już kandydatura dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W sumie w konkursie wpłynęło 57 zgłoszeń. 33 z nich to kandydatury do Izby Dyscyplinarnej.



W poniedziałek rzecznik prasowy resortu sprawiedliwości Jan Kanthak podkreślił, że minister sprawiedliwości nie prowadził żadnych rozmów z dyrektor Manowską w kwestii jej kandydowania na urząd I prezesa Sądu Najwyższego.