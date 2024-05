Kanał Zero zdeklasował Kanał Sportowy. Ludzie chcą oglądać Stanowskiego

Krzysztof Stanowski w ubiegłym roku odszedł z Kanału Sportowego. Niedługo później uruchomił inny projekt na YouTube. Kanał Zero wystartował w czwartek 1 lutego o godz. 20.00. Pierwszą dużą rozmową w ramach formatu był wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Przeprowadzili go wspólnie Krzysztof Stanowski oraz znany z RMF FM Robert Mazurek.

Po niemal trzech miesiącach od oficjalnego startu Kanału Zero wiadomo już, że statystyki nowego projektu Stanowskiego są wielokrotnie wyższe niż Kanału Sportowego.

Kanał Zero mocno wyprzedził Kanał Sportowy. Co ogląda się najlepiej?

Serwis Wirtualne Media przyjrzał się wynikom porannego programu Kanału Zero i Kanału Sportowego.

Format "7:00" zadebiutował 5 lutego. Pierwszy odcinek zgromadził prawie 700 tys. wyświetleń i, jak dotąd, pozostaje na czele listy. Wystąpili w nim Krzysztof Stanowski oraz youtuber Maciej Dąbrowski (Człowiek Warga). Najbardziej popularne odcinki porannego formatu Kanału Zero gromadzą zwykle między 200 a 300 tys. odsłon. Najwięcej widzów mają wtedy, gdy jednym z gospodarzy jest Stanowski. Założyciel Kanału Zero wystąpił tam do tej pory 11 razy, z czego 10 razy z Wargą, a raz z Moniką Goździalską. Dla porównania, poranne odcinki bez Stanowskiego osiągają zazwyczaj 80-130 tys. wyświetleń.

Na tym tle, format poranny w Kanale Sportowym – "KS Poranek", który zniknął z anteny 1 marca, wypada dość blado. gdy występował w nim jeszcze Stanowski, zwykle w parze z Człowiekiem Wargą, czasem Przemysławem Rudzkim wyrabiał wynik na poziomie 200-300 tys. wyświetleń. Po odejściu dziennikarza z Kanału Sportowego, już tylko pojedyncze odcinki porannego programu zebrały ponad 100 tys. wyświetleń.

"W ostatnich tygodniach przez wycofaniem z emisji "KS Poranek" mógł liczyć na 8-20 tys. widzów przy każdym odcinku, co oznacza, że był oglądany kilka razy mniej chętnie niż "7:00" Kanału Zero bez udziału Stanowskiego, a z jego udziałem nawet kilkadziesiąt razy gorzej" – zauważają Wirtualnemedia.pl.

