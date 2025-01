Sojusznicy Trumpa w Kongresie przygotowali projekt ustawy o zakupie Grenlandii

Grupa Republikanów w Izbie Reprezentantów przygotowała projekt ustawy, który dawałaby prawne uprawnienia do zakupu Grenlandii prezydentowi USA – podała telewizja Fox News, a za nią agencja Reutera.

Republikanin ze stanu Tennessee Andy Ogles wraz z 10 członkami partii zaproponował projekt ustawy o nazwie "Make Greenland Great Again Act", który nawiązuje do hasła "Make America Great Again" – sloganu używanego w kampanii wyborczej Donalda Trumpa.

Projekt zakłada, że prezydent USA będzie mógł zaraz po inauguracji rozpocząć negocjacje z Danią w sprawie zakupu Grenlandii, a po zawarciu porozumienia – poinformować o tym Kongres (jako zarządzający środkami budżetowymi).

– Interesy gospodarcze i bezpieczeństwa Ameryki nie będą już spychane na dalszy plan, a Republikanie w Izbie Reprezentantów są gotowi pomóc Trumpowi odnieść sukces w interesie narodu amerykańskiego – powiedział Ognes w wywiadzie dla Fox News.

Trump chce mieć Grenlandię. Republikanie w Kongresie przygotowali projekt ustawy

Trump zasugerował na początku stycznia, że chce uczynić Grenlandię częścią Stanów Zjednoczonych i nie wykluczył użycia siły militarnej lub gospodarczej, aby przekonać Danię do oddania wyspy.

Pomysł kupna Grenlandii Trump wysunął już podczas swojej pierwszej kadencji w Białym Domu, argumentując, że kontrola nad tą strategicznie ważną i bogatą w minerały arktyczną wyspą jest absolutną koniecznością.

Premier Grenlandii Mute Egede, który zintensyfikował działania na rzecz niepodległości, wielokrotnie powtarzał, że wyspa nie jest na sprzedaż i że to jej mieszkańcy muszą sami decydować o swojej przyszłości.

Reuters, który przeanalizował republikański projekt ustawy o zakupie Grenlandii zwraca w tym kontekście uwagę, że Republikanie zdobyli niewielką większość w Izbie Reprezentantów i Senacie w listopadowych wyborach w USA.

