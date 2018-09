Protest KOD pod Białym Domem. "Hasłem dnia jest KONSTYTUCJA"

„Uwaga! Nie protestujemy przeciwko oficjalnym celom wizyty Prezydenta RP. Ja osobiście popieram te cele, np. zmianę z rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich w Polsce na obecność stałą oraz zablokowanie budowy gazociągu NordStream2. Protestujemy przeciwko wielokrotnym naruszeniom zasad Konstytucji RP przez Prezydenta RP. Hasłem dnia jest »KONSTYTUCJA!«” – tłumaczy jeden z organizatorów protestu, na fanpagu Polish Freedom Network Polonia USA, w serwisie Facebook.

To m.in. na stronie PFN Polonia USA pojawił się plan protestu w czasie wizyty polskiego prezydenta w Waszyngtonie. Jak deklarowali działacze, „pikieta przed głównym wejściem do Blair House” (gdzie tradycyjnie zatrzymują się goście prezydenta Stanów Zjednoczonych, w tym polska para prezydencka) miała trwać do momentu wyjazdu Andrzeja Dudy do Białego Domu.

Jak widać podczas relacji polskich dziennikarzy sprzed Białego Domu, protestujący zebrani są także pod siedzibą prezydenta USA. Zgodnie z zapowiedziami organizatorów, protestujący mają transparenty i koszulki z napisem „Konstytucja”, a także tabliczki ze "ściągą dla prezydenta Dudy". Na tabliczka w dwóch językach protestujący napisali swoją wersję "podpowiedzi" dla prezydenta Andrzeja Dudy, podnosząc między innymi na kwestię niezawisłości sądów czy trójpodziału władzy.

