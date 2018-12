Skandal wokół Euroweek. Prawnicy zawiadomili prokuraturę

Zawiadomienie zostało oparte na ujawnionych przez internautów rozmowach między dziećmi uczestniczącymi w wyjazdach oraz konwersacjach, które miały być prowadzone na portalach społecznościowych przez wolontariuszy z małoletnimi oraz filmu jednej z dziewczynek z relacją z wydarzenia. W ocenie prawników śledczy powinni zweryfikować prawdziwość materiałów oraz sprawdzić, czy ze strony dorosłych wolontariuszy Euroweek nie doszło do popełnienia szeregu przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom.

W grudniu do Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris zaczęły spływać skargi i zapytania zaniepokojonych osób, które zapoznały się z przebiegiem organizowanych wyjazdów Euroweek. Jak wynikało z przesyłanych materiałów, w trakcie imprez przeznaczonych dla dzieci, mogło dojść do szeregu niedopuszczalnych zachowań o charakterze seksualnym. Jest to rażące szczególnie w opartych na zaufaniu relacjach opiekun-podopieczny. W ujawnionych treściach rozmów na portalu społecznościowym, które miały być prowadzone przez dorosłych wolontariuszy, mężczyźni prosili dzieci o wysłanie fotografii, a także prowadzili rozmowy o podtekście seksualnym.

Jak wynikało z dostępnych w internecie relacji, dziewczynki uczestniczące w wyjazdach zwracały uwagę na dotykanie ich przez wolontariuszy, a także próby flirtowania z nimi. Jedna z uczestniczek obozów Euroweek, na stworzonym przez siebie nagraniu, którego prawdziwość nie budziła żadnych wątpliwości, wskazała, że jeden z wolontariuszy po zakończonym wyjeździe wysyłał 16-letniej wówczas dziewczynce zdjęcia i nagrania o obscenicznej treści. W ocenie prawników Instytutu Ordo Iuris w trakcie wyjazdów i obozów Euroweek mogło dojść do popełnienia szeregu przestępstw o charakterze seksualnym.

– Nasze zawiadomienie oparliśmy o materiał ujawniony i przesłany nam przez internautów. Jeśli śledczy zweryfikują jego prawdziwość pozytywnie, w naszej ocenie, należy natychmiast zastosować reakcję karną oraz ochronić dzieci przed dalszym popełnianiem przestępstw na ich szkodę przez niektórych dorosłych uczestników wyjazdów. Ponieważ dobro dzieci jest wartością nadrzędną, a rodzice mają prawo wiedzieć co dzieje się z ich pociechami na wyjazdach, w których nie uczestniczą, złożenie zawiadomienia do prokuratury po uzyskaniu informacji o tak poważnych zarzutach, jest czymś naturalnym – mówi adwokat dr Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

W najbliższym czasie prokurator podejmie decyzję o ewentualnym wszczęciu postępowania i kierunku jego prowadzenia.

Ordo Iuris oferuje pomoc prawną rodzicom, których dzieci mogły doświadczyć przemocy seksualnej podczas obozów Euroweek. Takie przypadki można zgłaszać na adres: biuro@ordoiuris.pl.

Czytaj także:

Na Euroweek doszło do molestowania dzieci? Liroy-Marzec chce wyjaśnień od szefowej MEN