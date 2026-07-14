Pełczyńska-Nałęcz poza koalicją? "Mentalnie jest już w opozycji"

Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, mówiła we wtorek o nowym ugrupowaniu Unia Centrum, którego została przewodniczącą.

– Tworzymy nowe środowisko polityczne, które chce zabierać głos na scenie politycznej i kreować politykę w obszarze gospodarczym i środowiskowym – tłumaczyła w TVN24.

Podkreśliła, że nowe ugrupowanie "wraca do korzeni", to znaczy do haseł wyborczych Polski 2050 z kampanii z 2023 r. Jak dodała, Unia Centrum będzie opierać się na: wolności gospodarczej, dobrobycie obywateli budowanym przez pracę oraz poszanowaniu środowiska naturalnego.

Hennig-Kloska: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wypisała się z koalicji

W jej ocenie politycy Polski 2050 "odeszli od tego systemu wartości", dlatego zamierza "sięgnąć po wyborców Trzeciej Drogi", którzy obecnie są "na emigracji politycznej". Skrytykowała także przewodniczącą Polski 2050 Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, minister funduszy i polityk regionalnej.

– Wielu wyborców odnosi wrażenie, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wypisała się z koalicji 15 października i mentalnie jest już w opozycji – stwierdziła Hennig-Kloska.

Rozłam w Polsce 2050 po decyzji Hołowni

W styczniu br. wybory na przewodniczącą Polski 2050 wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Paulina Hennig-Kloska, która przegrała z nią w drugiej turze, wyszła z klubu i z partii, zabierając około połowy wszystkich parlamentarzystów Polski 2050. Założyli oni nowy klub parlamentarny (Centrum), a niedawno także nową partię (Unia Centrum).

Szymon Hołownia, założyciel Polski 2050, ogłosił jesienią 2025 r., że nie będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego partii. Wcześniej informował, że otrzymał propozycję wejścia do rządu w randze wicepremiera, ale z niej nie skorzystał.

Chciał zostać wysokim komisarzem ONZ ds. uchodźców (UNHCR), ale jego kandydatura nie uzyskała poparcia sekretarza generalnego Antonio Guterresa. Obecnie Hołownia pełni funkcję wicemarszałka Sejmu.