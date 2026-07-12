Nowe partia w Polsce. Ujawniono nazwę

Utworzenie nowej partii następuje kilka miesięcy od utworzenia klubu parlamentarnego Centrum. "Przewodniczącą Zarządu partii zostanie Paulina Hennig-Kloska. Wiceprzewodniczącymi będą z kolei: Mirosław Suchoń, Elżbieta Bińczycka, Ewa Szymanowska oraz Michał Kobosko" – poinformował Polsat News.

To oni znajdą się we władzach nowej partii. Znamy nazwiska

Jak przekazała stacja, funkcję sekretarza generalnego pełnić będzie Rafał Kasprzyk, a skarbnikiem zostanie Elżbieta Burkiewicz.

"W skład zarządu wejdą: Aleksandra Leo, Sławomir Ćwik, Tomasz Sakowski, Anna Sporyszkiewicz, Piotr Masłowski, Jacek Trela oraz Barbara Okuła" – czytamy.

Klub Centrum powstał w wyniku rozłamu w partii Polska 2050. Kryzys w ugrupowaniu Szymona Hołowni nastąpił po unieważnieniu w styczniu drugiej tury wyborów na nowego szefa ugrupowania. Zarysował się wyraźny podział na dwie frakcje – jedną, skupioną wokół minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i drugą – wokół szefowej resortu klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

Rozłam w Polsce 2050

Po zwycięstwie Pełczyńskiej-Nałęcz, Hennig-Kloska i jej stronnicy opuścili partię i założyli swój klub parlamentarny. Utworzenie partii jest przypieczętowaniem tego procesu.

– Od początku mówiliśmy, że będziemy tworzyć partię. W niedzielę będzie techniczne załatwienie formalności i wewnętrznych spraw związanych z tym, że nie będziemy już jedynie klubem parlamentarnym i stowarzyszeniem, ale staniemy się regularną partią polityczną – powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" poseł Centrum.

Jak zaznaczył polityk: "Tworzymy program, budujemy struktury w oparciu o stowarzyszenie, które w województwach jest już silne i przyciągamy nowych ludzi, bez legitymacji partyjnej oraz tych, którzy są rozczarowani Koalicją Obywatelską, a w szczególności Polską 2050 i szukają nowej trzeciej drogi".

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