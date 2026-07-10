"Pachniałoby seksizmem". Pełczyńska-Nałęcz wbija szpilę w koalicjantów

Portal tvn24.pl informował w czwartek o tym, że jeszcze w tym tygodniu Donald Tusk ma zaplanowane koalicyjne rozmowy z marszałkiem Sejmu, liderem Nowej Lewicy Włodzimierzem Czarzastym i wicepremierem, szefem MON, prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Spotkanie Tuska z liderami koalicji bez Pełczyńskiej-Nałęcz?

Nie ma jednak planów, by do rozmów dołączyły Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Polski 2050 oraz Paulina Hennig-Kloska z klubu parlamentarnego Centrum.

– Lista tematów jest długa. Każdy przyjdzie ze swoimi tematami, spraw do omówienia jest sporo. Nie ma jednego wiodącego tematu, każdy poruszy to, co dla niego ważne – powiedziały portalowi źródła.

Rozmówca z rządu pytany przez serwis o nieobecność Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i Pauliny Hennig-Kloski, odpowiedział, że premier Donald Tusk "spotyka się w różnych formułach, jest w kontakcie z ministrami, więc tu nie ma żadnej sensacji".

Pełczyńska-Nałęcz: Pachniałoby takim seksizmem na pięć kilometrów

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, została zapytana w rozmowie z Wirtualną Polską o doniesienia dotyczące tego, że spotkanie liderów koalicji rządzącej miałoby się odbyć bez jej udziału.

– Gdyby coś takiego miało miejsce, to powiem szczerze panu redaktorowi to by było rozwalanie koalicji, a nie jej budowanie – powiedziała przewodnicząca Polski 2050.

Minister funduszy i polityki regionalnej podkreśliła, że nie zgadza się na zarządzanie przez wykluczanie, a forma takiego spotkania niosłaby niewłaściwy przekaz.

– Pachniałoby takim seksizmem na pięć kilometrów, że się spotyka trzech panów koalicjantów i wykluczają czwartą liderkę koalicji – powiedziała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Przewodnicząca Polski 2050 zaznaczyła jednak, że traktuje te doniesienia jako medialne plotki i nie zakłada, by premier Donald Tusk zrealizował taki scenariusz.

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