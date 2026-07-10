Będzie nowa partia. "Dla rozczarowanych Koalicją Obywatelską"

Klub parlamentarny Centrum już wkrótce ma się przekształcić w partię polityczną. – Od początku mówiliśmy, że będziemy tworzyć partię. W niedzielę będzie techniczne załatwienie formalności i wewnętrznych spraw związanych z tym, że nie będziemy już jedynie klubem parlamentarnym i stowarzyszeniem, ale staniemy się regularną partią polityczną – mówi "Rzeczpospolitej" poseł Centrum. Klubem rządzi minister klimatu Paulina Hennig-Kloska. posłanka prosząca o anonimowość.

W lutym grupa posłów Polski 2050 odeszła z partii Polska 2050 i założyła klub Centrum. Była to reakcja na wygraną w partyjnych wyborach Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Obecnie Centrum liczy 15 parlamentarzystów. "Chce być silnym bytem politycznym skupiającym wyborców o poglądach centrowych i liberalnych, a jako partia chce wystartować w wyborach parlamentarnych" – czytamy.

– Tworzymy program, budujemy struktury w oparciu o stowarzyszenie, które w województwach jest już silne i przyciągamy nowych ludzi, bez legitymacji partyjnej oraz tych, którzy są rozczarowani Koalicją Obywatelską, a w szczególności Polską 2050 i szukają nowej trzeciej drogi – mówi polityk zaangażowany w budowę Centrum.

Konwencja we wrześniu. Kto szefem partii Centrum?

"RZ" pisze, że na 19 września planowana jest konwencja Centrum i prezentacja programu partii. – W niedzielę będzie ogłoszenie powstania partii i prezentacja tego, czym jesteśmy. Chcemy być partią progospodarczą, proprzedsiębiorczą, wspierającą zielone tematy, ale nie ekoterrorystami, choćby w związku z kierunkiem pracy minister Hennig-Kloski – wskazuje poseł biorąca udział w pracach powołania partii.

Z informacji "Rz" wynika, że szefem partii chcą zostać europarlamentarzysta Michał Kobosko i minister Paulina Hennig-Kloska. O tym, kto pokieruje formacją, mają zdecydować wewnątrzpartyjne wybory. Wbrew wcześniejszym doniesieniom, poseł klubu parlamentarnego Centrum, Ryszard Petru, ma nie wejść do partii, ponieważ skupia się na budowie własnego ugrupowania.

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