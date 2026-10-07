W Wałbrzychu cudzoziemcy zabili kozę. Prokuratura chce umorzenia sprawy

Do zdarzenia doszło pod koniec 2025 roku. W lokalu, który w tym czasie przechodził remont i nie prowadził działalności, trzej mężczyźni zabili kozę. O sytuacji policję powiadomił świadek, dzięki czemu funkcjonariusze zatrzymali cudzoziemców na miejscu.

Jak przekazał nadkom. Marcin Świeży z Komendy Powiatowej Policji w Wałbrzychu, podczas rozmowy z funkcjonariuszami mężczyźni tłumaczyli, że w ich krajach takie zachowanie jest normalne i nie wiedzieli, że w Polsce jest ono zabronione.

Jak podaje RMF FM, koza miała zostać przeznaczona na posiłek dla dwóch mężczyzn. Obywatel Indii twierdził natomiast, że jest wegetarianinem i nie przyznał się do winy.

Wałbrzych. Cudzoziemcy, którzy zabili kozę, unikną kary?

Prokuratura Rejonowa skierowała do sądu wniosek o warunkowe umorzenie postępowania wobec wszystkich trzech cudzoziemców.

Prok. Mariusz Pindera z Prokuratury Okręgowej w Wałbrzychu wyjaśnił, że decyzja w tej sprawie zależy m.in. od oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu. Jeżeli sąd uzna, że nie była ona znaczna, może przychylić się do wniosku prokuratury.

Sąd potwierdził wpłynięcie wniosku, jednak dotychczas nie został on rozpoznany, m.in. z powodu choroby sędziego. Nie wyznaczono jeszcze terminu rozprawy. Żadna merytoryczna decyzja w sprawie cudzoziemców nie zapadła.