Kolejny atak ucznia w szkole. Tusk pilnie wezwał ministrów

O ruchu premiera poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka.

"W związku z aktami przemocy w szkołach Premier Donald Tusk wezwał dziś na godz. 13.00 w trybie pilnym ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Cyfryzacji, Edukacji Narodowej i Zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego Policji" – przekazał rzecznik w serwisie X.

W czwartek w szkole pod Wyszkowem na Mazowszu doszło do ataku z użyciem noża. 15-letni uczeń zaatakował trzy osoby – woźną, nauczycielkę oraz dyrektora placówki. Nastolatek został zatrzymany przez policję, woźna nie żyje. Do zdarzenia doszło około godz. 9 w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie). Według dotychczasowych ustaleń 15-letni absolwent lub uczeń placówki zaatakował ostrym narzędziem osoby znajdujące się na jej terenie. Sprawca został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy. Na miejscu pracują służby, w tym policja i straż pożarna. Okoliczności ataku, dokładny przebieg zdarzenia oraz motywy działania 15-latka są obecnie ustalane.

Dwa ataki w szkołach na Mazowszu. Dzień po dniu

Do ataku pod Wyszkowem doszło dzień po tragedii w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie 19-letni uczeń zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. Rannych zostało dziewięć osób. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa.

W plecaku zatrzymanego napastnika policja zabezpieczyła ładunek wybuchowy domowej roboty, o czym poinformował prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał podczas konferencji prasowej w czwartek (8 października), że w Sierpcu na Mazowszu zatrzymano 17-latka, który mówił w szkole, że planuje zrobić komuś krzywdę. Sprawę zgłosili na policję nauczyciele. Okazało się, że chłopak miał u siebie dwa noże. Wcześniej szukał w internecie informacji, jak zorganizować krwawe wydarzenie.