Udaremniono atak w kolejnej szkole. Szef MSWiA ujawnia

Trwa czarna seria w szkołach na Mazowszu. W środę (7 października) w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-letni uczeń Jakub Z. dokonał ataku nożem, po którym rannych i poszkodowanych zostało dziewięć osób.

W plecaku zatrzymanego napastnika policja zabezpieczyła ładunek wybuchowy domowej roboty. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa dziewięciu osób.

Zmarła woźna zaatakowana nożem przez 15-latka

W czwartek w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-latek zaatakował nożem trzy osoby – woźną, nauczycielkę oraz dyrektora placówki.

Sprawca został zatrzymany przez policję, woźna nie żyje. Jej życia nie udało się uratować mimo reanimacji. Kobieta miała 37 lat.

Ataki w szkołach na Mazowszu. Jeden udało się udaremnić

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (KO) przekazał podczas konferencji prasowej w czwartek (8 października), że w środę w Sierpcu na Mazowszu zatrzymano 17-latka, który mówił w szkole, że planuje zrobić komuś krzywdę.

Sprawę zgłosili na policję nauczyciele. Okazało się, że chłopak miał u siebie dwa noże, a w internecie szukał wskazówek dotyczących zorganizowania ataku.

"Podczas przeszukania zabezpieczono saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się dwa noże. Śledczy zabezpieczyli również jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwanie informacji dotyczących planowanego ataku" – czytamy w komunikacie policji.

Premier wzywa ministrów "w trybie pilnym"

Rzecznik rządu Adam Szłapka poinformował, że w związku z aktami przemocy w szkołach premier Donald Tusk wezwał w trybie pilnym ministrów: spraw wewnętrznych, cyfryzacji, edukacji i zdrowia, a także koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. Narada odbędzie się w czwartek (8 października) o godz. 13:00.