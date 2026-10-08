Kolejny atak w szkole na Mazowszu. Nie żyje woźna

Do zdarzenia doszło w czwartek (8 październik) około godz. 9:00 w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach (woj. mazowieckie).

Według dotychczasowych ustaleń 15-letni absolwent lub uczeń placówki zaatakował ostrym narzędziem osoby znajdujące się na jej terenie. Wśród poszkodowanych są pracownicy szkoły: woźna, nauczycielka i dyrektor.

Zmarła woźna zaatakowana nożem przez 15-latka

Sprawca został obezwładniony i zatrzymany przez funkcjonariuszy. Na miejscu pracują służby, w tym policja i straż pożarna. Okoliczności ataku, dokładny przebieg zdarzenia oraz motywy działania 15-latka są obecnie ustalane.

Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia 37-letniej pracownicy szkoły.

Dwa ataki w szkołach na Mazowszu. Dzień po dniu

Do ataku pod Wyszkowem doszło dzień po tragedii w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce, gdzie 19-letni uczeń zaatakował nożem uczniów i nauczycieli. Rannych zostało dziewięć osób. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa.

W plecaku zatrzymanego napastnika policja zabezpieczyła ładunek wybuchowy domowej roboty, o czym poinformował prokurator krajowy Dariusz Korneluk.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał podczas konferencji prasowej w czwartek (8 października), że w Sierpcu na Mazowszu zatrzymano 17-latka, który mówił w szkole, że planuje zrobić komuś krzywdę. Sprawę zgłosili na policję nauczyciele. Okazało się, że chłopak miał u siebie dwa noże. Wcześniej szukał w internecie informacji, jak zorganizować krwawe wydarzenie.

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