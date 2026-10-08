Śmiertelny atak nożownika. Odwołano zajęcia w szkołach

W czwartek około godz. 9:00 15-latek wszedł do szkoły podstawowej w Leszczydole-Nowinach (powiat wyszkowski, województwo mazowieckie) i zaatakował nożem 37-letnią woźną. Kobieta zmarła. Nastolatka obezwładnił dyrektor szkoły z pomocą nauczycielki. Oboje zostali ranni. Sprawcą okazał się absolwent placówki.

Na miejscu zdarzenia prokuratura zabezpiecza ślady i dowody. 15-latek może odpowiadać za swoje czyny jak dorosły, ale decyzję w tej sprawie podejmie sąd. Najpierw śledczy muszą przeprowadzić postępowanie przygotowawcze.

Atak nożownika. Zamykają szkoły w Wyszkowie

W piątek wszystkie szkoły podstawowe i przedszkola w gminie Wyszków będą zamknięte. "9 października 2026 r. dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Wyszków. W placówkach będą zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze" – przekazała gmina za pośrednictwem komunikatu na Facebooku.

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Wcześniej burmistrz Wyszkowa Piotr Płochocki poinformował, że mieszkańcy mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologicznej.

Prewencyjne działania podjął również sąsiedni powiat pułtuski. Tamtejszy starosta zdecydował, że szkoły prowadzone przez powiat (Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Anny Karłowicz w Pułtusku) będą zamknięte.

Ataki w szkołach to internetowe "wyzwanie"?

W środę na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował dziewięć osób: pięciu uczniów, dwie nauczycielki i dwie osoby postronne. Z kolei w Sierpcu policja udaremniła atak z użyciem noża, którego sprawcą również był nieletni.

Czy wszystkie te wydarzenia mogły być powiązane internetowym "wyzwaniem"? Policja nie wyklucza takiej możliwości. – Mamy takie informacje, dlatego na miejsce przyjechali już policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ponieważ to wszystko rozgrywa się w sieci, policjanci zwalczający cyberprzestępczość są tu niezbędni i kluczowi – oświadczyła podinsp. Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.

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