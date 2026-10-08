"Są granice politycznej walki". Czarnek oburzony słowami Tuska

Ataki w szkołach wstrząsnęły Polską. W środę na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, a w jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. W czwartek w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, której życia nie udało się uratować pomimo długiej reanimacji. Sprawca miał na sobie kask z kamerą.

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. – Zadaniem dla rządu, dla mnie osobiście i dla pań i panów ministrów jest zrobienie wszystkiego, co w mocy państwa, aby zatrzymać albo przynajmniej ograniczyć ryzyka płynące z fali przemocy – powiedział. Przyznał także, że obawia się "naśladowców".

– To są rzeczy, które są też transmitowane i promowane w internecie – mówił dalej premier. Dodał, że napastnicy przeprowadzający ataki w szkołach sami mogą być ofiarami przemocy psychicznej.

Tusk przypominał ponadto o zawetowanej przez prezydenta ustawie dotyczącej bezpieczeństwa w sieci. Zapowiedział, że posłowie ponownie zajmą się tym projektem.

Czarnek: Tragedia nie jest narzędziem do robienia polityki

"Są granice politycznej walki Panie Tusk. Próba obciążania Prezydenta Karola Nawrockiego odpowiedzialnością za tragedie i ataki w szkołach tę granicę przekracza. Zamiast szukać winnego w Pałacu Prezydenckim, rząd powinien odpowiedzieć za własne zaniedbania" – stwierdził wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

"Ostatni rok rządów PiS to prawie 5 mld zł dodatkowego rządowego wsparcia dla samorządów na pomoc psychologiczną w szkołach. Czy ktoś słyszał, żeby ten projekt był kontynuowany? Oczywiście, że nie. To za rządów PiS powstało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Dziś skala wakatów w tej formacji sięga niemal 40 proc. A dzieci potrzebujące pomocy psychiatrycznej? W skrajnych przypadkach na świadczenie w ramach NFZ czekają nawet 21 miesięcy" – zwrócił uwagę były minister edukacji i nauki. "Nie zasłaniajcie własnej bezczynności atakiem na Prezydenta. Tragedia nie jest narzędziem do robienia polityki" – dodał.

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