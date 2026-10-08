Ataki w szkołach. Kaczyński o działaniach Rosji

W wyniku ataku w mazowieckiej szkole ranny został również dyrektor szkoły, który obezwładnił napastnika. Mimo podjętej reanimacji życia. 37-letniej pracownicy nie udało się uratować.

Zaledwie dzień wcześniej dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Tam 19-letni Jakub Z. zaatakował nożem pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Następnie uciekł z budynku i w pobliskim parku ranił kolejne dwie osoby.

Kaczyński: To ewidentnie nie jest przypadek

Sytuację skomentował w czwartek na portalu X prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Kolejny atak w szkole i śmiertelna ofiara… To ewidentnie nie jest przypadek" – napisał szef największej partii opozycyjnej. "Pytanie, czy te ataki nie są elementem wojny hybrydowej ze strony Rosji, bo podobne sytuacje miały już miejsce na Litwie, a inspiracja płynęła z Moskwy" – dodał.

Jak zauważył prezes PiS, "tajemnicą poliszynela jest to, iż istnieją rosyjskie portale namawiające młodych ludzi do tego rodzaju działań". "Czy rząd Tuska nad tym panuje? Mam poważne wątpliwości" – przyznał Kaczyński.

"To nie pierwszy raz, kiedy Donald Tusk i obecna koalicja próbują wykorzystywać tragedię i śmierć człowieka do zbijania kapitału politycznego. Bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników szkół powinno stanowić priorytet. Niestety to kolejny obszar, w którym państwo Tuska zawiodło i są tego ofiary" – czytamy we wpisie.

RPD zabrała głos ws. ataku

Do sytuacji odniosła się w czwartek, za pośrednictwem mediów społecznościowych, rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.

"Przekazuję wyrazy najgłębszego współczucia dla Bliskich zamordowanej dziś Pani ze szkoły w Leszczydole – Nowinach. Łączę się ze wszystkimi osobami, które zostały zaatakowane" – napisała na portalu X.

RPD zaznaczyła, że była wczoraj w Ostrołęce ze swoimi współpracownikami. "Udzielaliśmy wsparcia psychologicznego oraz wsparcia prawnego dla dzieci i nastolatków. Dzisiaj również udzielamy wsparcia psychologicznego" – przekazała.

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