Zbrodnia w szkole. Apel RPD

W wyniku ataku ranny został również dyrektor szkoły, który obezwładnił napastnika. Mimo podjętej reanimacji życia 37-letniej pracownicy nie udało się uratować.

Zaledwie dzień wcześniej dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Tam 19-letni Jakub Z. zaatakował nożem pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. Następnie uciekł z budynku i w pobliskim parku ranił kolejne dwie osoby.

Horna-Cieślak: Przekazuję wyrazy najgłębszego współczucia

Do sytuacji odniosła się w czwartek, za pośrednictwem mediów społecznościowych, rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.

"Przekazuję wyrazy najgłębszego współczucia dla Bliskich zamordowanej dziś Pani ze szkoły w Leszczydole – Nowinach. Łączę się ze wszystkimi osobami, które zostały zaatakowane" – napisała na portalu X.

RPD zaznaczyła, że była wczoraj w Ostrołęce ze swoimi współpracownikami. "Udzielaliśmy wsparcia psychologicznego oraz wsparcia prawnego dla dzieci i nastolatków. Dzisiaj również udzielamy wsparcia psychologicznego" – przekazała.

"Z całego serca dziękuję władzom miasta, prokuraturze, policji, kuratorium oświaty za profesjonalne i pełne zaangażowanie. W sposób szczególny dziękuję nauczycielom i całej kadrze szkolnej za wsparcie dzieci i młodzieży. Młode osoby mówiły wprost – że przy Was, członkach społeczności szkolnej oraz rodzicach czują się bezpiecznie" – czytamy we wpisie.

Monika Horna-Cieślak zwróciła się również ze specjalnym apelem: "Bardzo proszę o przekazywanie wyłącznie sprawdzonych informacji, niewrzucanie do sieci filmów oraz zdjęć ze zdarzeń. To wzmacnia panikę, której wczoraj byłam świadkiem. Bardzo proszę o poszanowanie prywatności rodzin oraz uczniów".

Horna-Cieślak podkreśliła, że Biuro RPD wzmacnia działania Telefonu Zaufania 800 12 12 12 oraz czatu, a w czwartek o godz. 18:30 będzie organizowany webinar z psychologiem Aleksandrą Maciopą, na którym mają zostać przedstawione wskazówki, jak w obecnym czasie wesprzeć dzieci i młodzież.

Zakaz publikowania drastycznych zdjęć i filmów. Jest gotowy projekt ustawy

Jak poinformowała Horna-Cieślak: "mamy przygotowany projekt ustawy, który ma zakazać publikowania w internecie drastycznych zdjęć i filmów z miejsc tragedii". "Filmiki i zdjęcia są dostępne, oglądają je dzieci, młodzież oraz dorośli, co wzmacnia poczucie lęku, strachu" – zaznaczyła.

RPD podkreśliła że, "po wczorajszych rozmowach z pracownikami szkół wiem jak bardzo trzeba wzmocnić rolę szkoły w zakresie możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczniom".

"Jesteśmy i zawsze będziemy z dziećmi! Jesteśmy zawsze dla Was!" – zapewniła Monika Horna-Cieślak.

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