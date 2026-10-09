Zdecydowany zwycięzca wyborów w Krakowie. Są wyniki nowego sondażu

W niedzielę odbędzie się druga tura wyborów prezydenta Krakowa.

Sondaż: Łukasz Gibała wygrywa wybory na prezydenta Krakowa

Z najnowszego sondażu OGB dla portalu lovekrakow.pl wynika, że wybory na prezydenta miasta wygra bezpartyjny kandydat Łukasz Gibała, na którego chce głosować – zgodnie z wynikami sondażu – 59,96 proc. badanych.

Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL, uzyskała w tym sondażu 40,04 proc. poparcia.

Oznacza to, że różnica między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską zatem 19,92 pkt proc.

Młodsi chcą głosować na Gibałę, seniorzy – na Piątkowską

Jeśli chodzi o poparcie wśród kobiet, to chęć oddania głosu na Łukasza Gibałę, deklaruje 45,76 proc. z nich, a na Monikę Piątkowską – 38,04 proc. Z kolei wśród mężczyzn Łukasz Gibała osiągna wynik 56,99 proc., a Monika Piątkowska – 28,65 proc.

Łukasz Gibała największe poparcie osiąga w grupie wiekowej 30-39 lat, gdzie osiągnął wynik na poziomie 68,19 proc. Monikę Piątkowską popiera z kolei najwięcej osób w wieku 70 plus – 44,40 proc.

Jak chcą głosować wyborcy poszczególnych partii?

Z kolei jeśli chodzi o wyborców poszczególnych partii politycznych, to z sondażu OGB wynika, że elektorat PiS w 87,01 proc. deklaruje poparcie dla Łukasza Gibały.

71 proc. zwolenników Koalicji Obywatelskiej chce zagłosować na Monikę Piątkowską.

Wyborcy PSL (Monika Piątkowska jest wspólną kandydatką KO i PSL) w 49,99 proc. deklarują głos na Łukasza Gibałę, a 50,01 proc. na Monikę Piątkowską.

Elektorat Nowej Lewicy w 49,76 proc. popiera Łukasza Gibałę, natomiast 41,53 proc. – Monikę Piątkowską.

Natomiast spośród badanych wyborców Partii Razem, 49,42 proc. wskazuje na Łukasza Gibałę, a 36,76 proc. – na Monikę Piątkowską.

Zgodnie z sondażem, osoby deklarujące, że brały udział w referendum, w którym został odwołany Aleksander Miszalski (KO), w większości chcą głosować na Łukasza Gibałę (75,07 proc.). Badani, którzy zadeklarowali, że do referendum nie poszli, w większości popierają Monikę Piątkowską (55,26 proc.).

Mieszkańcy Krakowa, którzy w pierwszej turze głosowali na Michała Drewnickiego z PiS w 86,78 proc. deklarują w drugiej turze poparcie dla Łukasza Gibały.

Ci, którzy głosowali na Aleksandrę Owcę z Razem w 61,07 proc. chcą w niedzielę poprzeć Łukasza Gibałę.

Wyborcy Darii Gosek-Popiołek z Nowej Lewicy z pierwszej tury deklarują w większości głos na Monikę Piątkowską (49,03 proc.).

Ci, którzy głosowali na Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej i Sławomira Pietrzyka, kandydata Socjaldemokracji Polskiej, w większości wskazują na Łukasza Gibałę.

W pierwszej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa Łukasz Gibała zdobył 36,38 proc. głosów, Monika Piątkowska 29,91 proc.

Sondaż został przeprowadzone przez OGB dla lovekrakow.pl wśród mieszkańców Krakowa w dniach 7-8 października 2026 roku metodą CATI. Przebadano reprezentatywną próbę 500 pełnoletnich Krakowian. Próba została dobrana w sposób kwotowo-losowy w oparciu o płeć oraz wiek.

Czytaj też:

Piątkowska przegrała w trybie wyborczym z Gibałą Czytaj też:

Gibała: Będę transkrybował "małżeństwa" jednopłciowe