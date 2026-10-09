Groził atakiem na szkołę. Zatrzymano kolejnego nastolatka

Po atakach na szkoły w Ostrołęce i pod Wyszkowem w sieci zaczęły pojawiać się kolejne filmiki, na których nastolatkowe zapowiadają dokonanie kolejnych przestępstw. Jedno z takich nagrań zamieścił 16-latek ze Szczytna, który szybko został zatrzymany przez policję.

"W wyniku podjętych czynności dziś rano funkcjonariusze zatrzymali 16-letniego mieszkańca Szczytna, który jest odpowiedzialny za opublikowane nagranie. Policjanci traktują tego rodzaju zgłoszenia z najwyższą powagą i podejmują niezwłoczne działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa" – przekazali funkcjonariusze.

Nastolatek został przewieziony na komendę. Obecnie trwają z jego udziałem czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Chłopak tłumaczył się, że zamieścił nagranie "dla żartu".

Seria ataków na polskie szkoły

Ataki w szkołach wstrząsnęły Polską. W środę na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, a w jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. W czwartek w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, której życia nie udało się uratować pomimo długiej reanimacji. Sprawca miał na sobie kask z kamerą.

W środę rano policjanci z Sierpca zatrzymali 17-latka, który groził rówieśnikom, że tego dnia "zrobi coś złego w szkole". W jego plecaku znaleziono dwa noże, a w telefonie – wyszukiwania dotyczące planowanego ataku.

Chłopak usłyszał zarzut kierowania gróźb karalnych. Prokuratura Rejonowa w Sierpcu skierowała do sądu wniosek o jego tymczasowe aresztowanie.

Z kolei w Przasnyszu tamtejsi policjanci zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który prawdopodobnie jest autorem filmu, na którym "nożownik z Przasnysza" mówi, że należy do grupy, która bierze udział w wyścigu zabójstw, zwanym potocznie «krwawym piątkiem»". Nastolatek zapowiada, że w piątek w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej dojdzie do "rzezi".

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