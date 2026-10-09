Zapowiadał "krwawy piątek" w polskich szkołach. Policja zatrzymała nastolatka

– W sieci pojawiło się nagranie wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Policjanci szybko zweryfikowali tę informację i zatrzymali 17-letniego mieszkańca powiatu przasnyskiego, który prawdopodobnie jest autorem tego filmu. Na chwilę obecną nie jesteśmy potwierdzić, czy faktycznie osoba zatrzymana jest autorem tego filmu. Trwają czynności – przekazała asp. Ilona Cichocka z komendy powiatowej w Przasnyszu.

Na nagraniu słyszymy, jak "nożownik z Przasnysza" mówi, że należy do grupy, która bierze udział w wyścigu zabójstw, zwanym potocznie «krwawym piątkiem»". Nastolatek zapowiada, że w piątek w Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej dojdzie do "rzezi". Dalej twierdzi, że "nie poprzestaną na Przasnyszu" i zabiją każdego, kto stanie im na drodze. Na koniec wymienia z imienia i nazwiska chłopca, który ma być "celem numer jeden".

W związku z filmem oraz atakami w szkołach w Ostrołęce i pod Wyszkowem dyrektorzy placówek w Ciechanowie i Pułtusku zdecydowali o odwołaniu zajęć.

Seria ataków w szkołach

Ataki w szkołach wstrząsnęły Polską. W środę na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, a w jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.

W czwartek w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, której życia nie udało się uratować pomimo długiej reanimacji. Sprawca miał na sobie kask z kamerą.

Rząd wiąże te wydarzenia z obecnością patologicznych i nielegalnych treści w internecie. – To jest rodzaj fali, którą obserwujemy od pewnego czasu w internecie i na ulicach, od Ameryki przez Europę po Polskę. Do tej pory nie mieliśmy do czynienia z takimi szkolnymi dramatami, jak strzelaniny w USA, czy ataki na szkoły w Rosji, ale prędzej czy później ta upiorna moda musiała dotrzeć do naszego kraju – mówił na nagraniu udostępnionym w serwisie X premier Donald Tusk.

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