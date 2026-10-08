Atak w szkole pod Wyszkowem. Jest reakcja prezydenta Nawrockiego

Prezydent Nawrocki odniósł się do tragedii w szkole w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa, gdzie 15-latek zaatakował nożem trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, której życia nie udało się uratować pomimo długiej reanimacji.

"Z głębokim smutkiem przyjąłem informacje o tragicznych wydarzeniach w polskich szkołach. Rodzinie zamordowanej pracownicy szkoły pod Wyszkowem składam najszczersze kondolencje. Wszystkim poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Polska szkoła musi być miejscem bezpiecznym – dla uczniów, nauczycieli i wszystkich pracowników" – napisał na swoim koncie na platformie X.

Nawrocki odniósł się także do sugestii polityków Koalicji 15 października, że to jego styczniowe weto do ustawy DSA przyczyniło się do serii tragedii w polskich szkołach. Prezydent podkreślił, że "w obliczu takich tragedii nie ma miejsca na wykorzystywanie ludzkiego dramatu do politycznych ataków".

"Bezpieczeństwo Polaków jest podstawowym obowiązkiem państwa" – wskazał.

Weto do ustawy DSA

Po serii ataków nożowników w polskich szkołach rząd zamierza ponownie zająć się projektem ustawy o usługach cyfrowych, którego poprzednia wersja została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister cyfryzacji przekonuje, że pomoże ona "skończyć z patologiami w intrenecie".

Przypomnijmy, że w styczniu tego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, związana z wdrożeniem przepisów DSA (Digital Services Act).

Prezydent stwierdził, że projekt zawierał – jak to określił – „rozwiązania absurdalne”, które miały oddać kontrolę nad treściami publikowanymi w internecie „urzędnikom podległym rządowi”. W swoim oświadczeniu porównał zaproponowane mechanizmy do cenzury znanej z powieści „Rok 1984” autorstwa George’a Orwella.

Karol Nawrocki zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji oraz organizacje pozarządowe do wspólnej pracy nad poprawą zawetowanego projektu.

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