Bosak po decyzji rządu: Odrażające żerowanie na tragedii

W odpowiedzi na serię ataków nożowników w polskich szkołach, minister cyfryzacji zapowiedział ponowne zajęcie się przez Sejm zawetowaną w styczniu tego roku ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DSA). Zdaniem Krzysztofa Gawkowskiego, możliwość usuwania niepokojących treści, którą przewiduje ustawa, mogłaby zapobiec tragediom, jakie w ostatnich dniach wydarzyły się w szkołach.

"Nie wolno nam dopuścić do tego, aby internet stał się miejscem inspirowania do tragedii, do promowania przemocy, zabójstw. To musi się skończyć. To prawo zbyt długo czeka, bo pod pozorem rzekomej ochrony wolności słowa Prezydent zawetował poprzednią ustawę" – napisał polityk lewicy.

Tymczasem Krzysztof Bosak uważa, że działanie ministra to próba wykorzystania tragedii do politycznych celów. Jego zdaniem, ustawa "dałaby urzędnikom prawo arbitralnego decydowania, co wolno, a czego nie wolno mówić w Internecie".

"Dziś wieczorem w Sejmie będziemy szantażowani oskarżeniami, że kto głosuje przeciwko rządowej ustawie, ten nie chce chronić dzieci. Śpiewka równie stara jak sama idea cenzury. Odrażające żerowanie na tragedii" – ocenił wicemarszałek Sejmu.

Czym jest ustawa wdrażająca DSA?

Zawetowana na początku tego roku ustawa zakładała m.in. bez wyroku sądu urząd (UKE, KRRiT) będzie mógł zablokować dowolny portal internetowy czy kanał na YouTube bądź innej platformie video. Wnioskować o to będą mogły "zaufane podmioty sygnalizujące", które ponadto mają otrzymywać środki na działalność z podatków. Ponadto – na co zwrócił uwagę poseł Janusz Cieszyński –przepisy umożliwiłyby urzędnikowi UKE w asyście Policji wejść do prowadzącego dowolne forum internetowe, skopiować dyski i zaplombować lokal.

Uzasadniając weto wobec nowelizacji wprowadzającej Digital Services Act Karol Nawrocki tłumaczył, że projekt zawierał "rozwiązania absurdalne", które miały oddać kontrolę nad treściami publikowanymi w internecie "urzędnikom podległym rządowi". W swoim oświadczeniu porównał zaproponowane mechanizmy do cenzury znanej z powieści "Rok 1984" autorstwa George’a Orwella.

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