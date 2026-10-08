Ataki w szkołach. Gawkowski uderza w Nawrockiego

Po serii ataków nożowników w polskich szkołach rząd zamierza ponownie zająć się projektem ustawy o usługach cyfrowych, którego poprzednia wersja została zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. Minister cyfryzacji przekonuje, że pomoże ona "skończyć z patologiami w intrenecie".

"Nie wolno nam dopuścić do tego, aby internet stał się miejscem inspirowania do tragedii, do promowania przemocy, zabójstw. To musi się skończyć. To prawo zbyt długo czeka, bo pod pozorem rzekomej ochrony wolności słowa Prezydent zawetował poprzednią ustawę. To krótkowzroczne myślenie powoduje, że Prezydent pozbawił organy państwa możliwości działania. Musimy szybko usuwać z sieci nawoływanie do przemocy, do nienawiści, zachęcanie do samobójstw czy samoookaleczenia" – napisał Gawkowski.

Polityk przekonuje, że "każdy sposób na ograniczenie tragedii w szkołach, które zdarzyły się w ostatnich dniach, musi zostać zrealizowany". Dodaje, że nowe prawo "może realnie uratować komuś życie".

"To jest odpowiedzialność państwa i całej klasy politycznej. Dziś wieczorem w Sejmie będzie sprawdzam dla PiSu i Konfederacji czy chcą walczyć z patologiami w Internecie czy je tolerują" – podkreślił Gawkowski.

Weto Nawrockiego

W styczniu tego roku prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, związana z wdrożeniem przepisów DSA (Digital Services Act).

Prezydent stwierdził, że projekt zawierał – jak to określił – „rozwiązania absurdalne”, które miały oddać kontrolę nad treściami publikowanymi w internecie „urzędnikom podległym rządowi”. W swoim oświadczeniu porównał zaproponowane mechanizmy do cenzury znanej z powieści „Rok 1984” autorstwa George’a Orwella.

Karol Nawrocki zaprosił Ministerstwo Cyfryzacji oraz organizacje pozarządowe do wspólnej pracy nad poprawą zawetowanego projektu.

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