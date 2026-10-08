"Woli uderzać politycznym bejsbolem". Polityk krytykuje Tuska

W środę na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, a w jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy domowej konstrukcji. W czwartek w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, której życia nie udało się uratować pomimo długiej reanimacji. Sprawca miał na sobie kask z kamerą.

Do sprawy odniósł się premier Donald Tusk. – Zadaniem dla rządu, dla mnie osobiście i dla pań i panów ministrów jest zrobienie wszystkiego, co w mocy państwa, aby zatrzymać albo przynajmniej ograniczyć ryzyka płynące z fali przemocy – powiedział. Przyznał także, że obawia się "naśladowców".

Bochenek: Tusk woli przerzucać odpowiedzialność na prezydenta Nawrockiego

Sytuację skomentował w mediach społecznościowych rzecznik PiS Rafał Bochenek.

"Nie ma takiej sprawy, na której Donald Tusk nie chciałby robić polityki! Zamiast zająć się szachami na polu bezpieczeństwa obywateli, zwłaszcza tych najmłodszych woli uderzać politycznym bejsbolem i przerzucać odpowiedzialność na p. prezydenta Nawrockiego!" – napisał na portalu X parlamentarzysta.

"Rząd Tuska nie panuje nad niczym" – dodał.

Kaczyński: Pytanie, czy te ataki nie są elementem wojny hybrydowej ze strony Rosji

Rafał Bochenek nawiązał do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który zabrał głos na tej samej platformie.

"Kolejny atak w szkole i śmiertelna ofiara… To ewidentnie nie jest przypadek" – napisał szef największej partii opozycyjnej. "Pytanie, czy te ataki nie są elementem wojny hybrydowej ze strony Rosji, bo podobne sytuacje miały już miejsce na Litwie, a inspiracja płynęła z Moskwy" – dodał.

Jak zauważył prezes PiS, "tajemnicą poliszynela jest to, iż istnieją rosyjskie portale namawiające młodych ludzi do tego rodzaju działań". "Czy rząd Tuska nad tym panuje? Mam poważne wątpliwości" – przyznał Kaczyński.

"To nie pierwszy raz, kiedy Donald Tusk i obecna koalicja próbują wykorzystywać tragedię i śmierć człowieka do zbijania kapitału politycznego. Bezpieczeństwo dzieci, nauczycieli i pracowników szkół powinno stanowić priorytet. Niestety to kolejny obszar, w którym państwo Tuska zawiodło i są tego ofiary" – czytamy we wpisie.

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