Tusk znów atakuje prezydenta. "Każde świństwo, przemoc, obrzydliwość"

Ataki w szkołach wstrząsnęły Polską. W środę na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem dziewięć osób, a w jego plecaku znaleziono ładunek wybuchowy domowej konstrukcji.

W czwartek w Leszczydole-Nowinach koło Wyszkowa 15-latek zaatakował nożem trzy osoby, w tym 37-letnią woźną, której życia nie udało się uratować pomimo długiej reanimacji. Sprawca miał na sobie kask z kamerą.

"Ta upiorna moda musiała dotrzeć do naszego kraju"

Premier Donald Tusk odniósł się do tych wydarzeń w 13-minutowym nagraniu opublikowanym na platformie X. – To nie są odosobnione przypadki – stwierdził.

– To jest rodzaj fali, którą obserwujemy od pewnego czasu w internecie i na ulicach, od Ameryki przez Europę po Polskę. Do tej pory nie mieliśmy do czynienia z takimi szkolnymi dramatami, jak strzelaniny w USA, czy ataki na szkoły w Rosji, ale prędzej czy później ta upiorna moda musiała dotrzeć do naszego kraju – mówił szef rządu. – Większość zła, które doprowadza młodych ludzi, czasami dzieci, do zbrodni, czai się w internecie – dodał.

"Do dzisiaj nie wiem". Tusk znów uderza w Nawrockiego

– Przemoc przenosi się z cyberprzestrzeni, z wirtualnej nierzeczywistości, na ulice, do szkół i domów. Państwo musi mieć narzędzia. Jestem dzisiaj bardzo poruszony, bo przecież kilka miesięcy temu przygotowaliśmy taką ustawę (...), dzięki której moglibyśmy jako państwo blokować natychmiast, kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, takie treści w internecie, które mogą być nawet źródłem zbrodni. Do dzisiaj nie wiem, dlaczego prezydent zawetował także tę ustawę i to w dodatku posługując się bałamutnie hasłem wolności słowa, swobody w internecie — powiedział Donald Tusk.

– Znamy to. Wielu radykałów z ruchu MAGA ma tego typu poglądy – że każde świństwo, każda przemoc, każda obrzydliwość może w internecie być bezkarna i swobodnie może być promowana, bo państwo nie powinno się wtrącać. Państwo powinno się wtrącać tam, gdzie jest zagrożenie, szczególnie dla dzieci i ludzi najmłodszych, ludzi bezbronnych – zaznaczył.

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